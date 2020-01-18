Гамлет Зіньківській показав у Харкові 365 малюнків, зроблених упродовж року

365 малюнків, зроблених упродовж 2019 року, показав відомий український художник, харків'янин Гамлет Зіньківській на виставці під назвою "3652019", що відкрилася у виставковому "ЄрміловЦентрі" у будівлі Харківського національного університету імені Каразіна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

... Ще не було 19:00, часу відкриття виставки, а у залі вже не проштовхнутися. Біля кожного малюнку — натовп, а малюнків, розміщених вздовж стін - 365, за числом днів року. Гамлет, як про нього кажуть, живе за правилом: ні дня без малюнку. Де б він ні був — в Україні, чи за її межами, у літаку чи автомобілі, на відкритому повітрі, чи в майстерні — кожна асоціативна мить знайшла відображення в графічному відтворенні на папері розміром з альбом для малювання.

І це не все: кожний малюнок має свій особистий текст замість підпису. Наприклад, зображено ворота, а текст пояснює: "Російський снайпер мене не вбив, поки малював на воротах української позиції". Чи таке: зображення вентилятора трактовано як "Вітродуй розганяє спеку та мої думки". Або зображено три залізничні колії, а текст — про життя: "Залізниця для сина вже є. Тільки його поки немає". Зупинить глядача і зображення фотоплівки з текстом: "Негативного у старих негативах не знайшов"...

Читайте також: Київський художній музей анонсував зустріч з Євгеном Світличним

"Виставка "3652019" - вже четвертий річний щоденниковий проєкт, що виконується Гамлетом від дня у день протягом року: у 2013, 2015, 2017, 2019. Для нього цей проєкт - нескінчена робота над собою та боротьба з власними лінощами. Цього разу використані олівець та папір. Здавалося б, найпростіші матеріали, проте у простоті відкривається сила і глибина та неминучість буденності. 365 думок, спостережень, тонких, іноді чорнуватих жартів... Гамлет, добре відомий як автор оригінальних муралів, у малюнках заявляє про себе як художник-філософ, здатний за допомогою олівця зупинити мить та надати їй нове життя завдяки тексту", - коментує подію директор "ЄрміловЦентра", мистецтвознавець Наталія Іванова.

Виставка "3652019" / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Відкриваючи виставку, Гамлет замість трафаретних побажань несподівано каже: "Я вже слухав тисячу разів, що в моїх роботах не все зрозуміло. А ви спробуйте побачити їх ще раз. Хоча б раз".

Виставка продовжиться до 14 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, виставковий "ЄрміловЦентр", відкритий у Харкові 8 років тому, зазнав відомості своїми масштабними виставками - не менше 10 на рік - за участю митців з України та закордоння.