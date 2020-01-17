Мазур розповіла, як бореться з раком: Ще кілька хіміотерапій і операція

Телеведуча Алла Мазур, яка у листопаді повідомила про те, що в неї знайшли злоякісну пухлину, розповіла, як просувається її лікування.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Ви запитуєте, як я? Чесно кажучи, планувала полікуватись в тиші, щоб повідомити вже фінальну добру новину) Але хочу підтримати тих, хто тільки дізнався про свій діагноз - і зараз вагається. Не відкладайте нічого на потім! Не закривайтесь у собі. Прийміть допомогу близьких і друзів. Коли не ховаєшся від світу - це справді спрощує життя", - написала Мазур.

За її словами, четверта хімія далась легше, ніж попередні три.

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"Побічні ефекти - традиційні, і це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є. Попереду ще кілька хіміотерапій - і операція. І я ще раз переконуюсь: головне - почати вчасно!", - поділилась телеведуча і закликала всіх регулярно перевірятись.

"Якщо є тривожний прогноз - не панікувати. Перевірити його в кількох місцях. Бо навіть онкодіагнози у нас бувають хибними: сама тому свідок", - підсумувала Мазур.

Як повідомлялося, телеведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН-Тиждень» на «1+1» Алла Мазур повідомила, що боротиметься з онкологічною хворобою.