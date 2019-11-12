Телеведуча Алла Мазур повідомила про виявлену в неї онкологію

Телеведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН-Тиждень» на «1+1» Алла Мазур повідомила, що боротиметься з онкологічною хворобою.

Про це вона написала в Facebook.

"Я знаю: про це у нас не люблять говорити публічно. Воліють залишити в колі близьких друзів і родини. І згадують в кращому разі тоді, коли вже все минулося. Бо надто великий виклик.Я теж піймала себе на бажанні закритися в собі і певний час так робила. Але згодом зрозуміла: не можна боятися... Тому - вирішила розказати вам. У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я - починаю боротися", - написала Мазур.

Читайте також: Скалецька назвала здобутками МОЗ забезпечення ліками та покращення медпослуг

Вона подякувала українським лікарям, які вчасно відправили її на біопсію, а також родині, друзям та колегам з ТСН.

«Сподіваюсь на делікатність колег з інших видань», - написала Мазур.

Також вона висловила сподівання, що її зізнання надихне кожну українську жінку знаходити час та перевірятись на онкохвороби.

Фото: Facebook