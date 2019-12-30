Яка фізична активність зменшує ризик розвитку семи видів раку

Дві з половиною години вправ на тиждень статистично значимо знижують ймовірність для майже половини видів раку з досліджених п'ятнадцяти.

Про це повідомляє Naked Science з посиланням на статтю вчених Національного інституту раку, Американського онкологічного товариства і Гарвардської Школи громадської охорони здоров'я Т.Х. Чана опубліковану в Journal of Clinical Oncology.

Метааналіз, зроблений за дев'ятьма проспективним досліджень на 750 000 учасників показав, як взаємопов'язана різна фізична активність зі зменшенням ризику декількох видів раку.

Сам по собі зв'язок між рівнем фізнавантажень і ризиком розвитку онкологічних захворювань встановлений ​​досить давно. На сьогодні рекомендований рівень фізичної активності для середньостатистичної людини - від двох з половиною до п'яти годин на тиждень, якщо це будуть вправи помірної інтенсивності або від години з чвертю до двох з половиною годин якщо перевага віддається високим фізичним навантаженням.

У звичайному житті, для розуміння людиною свого рівня навантажень, ВООЗ відносить до помірних навантажень ходіння, танці, роботу в саду або хатню, ігри та заняття з дітьми і домашніми улюбленцями. До високоінтенсивних, відповідно, - біг, підйом у гору, швидка їзда на велосипеді і енергійне плавання, спортивні ігри (наприклад, футбол або хокей), перенесення ваги понад 20 кг або серйозні земляні роботи в полі.

Рівень інтенсивності для більш стандартизованого обліку вимірюється в одиницях МЕТ: ​​це відношення рівня метаболізму людини при фізичних навантаженнях до рівня його метаболізму у стані спокою. Один МЕТ - це кількість енергії, яка витрачається в стані спокою, рівня спалюванню 1 ккал/кг/год. Вправи помірної інтенсивності, за визначенням ВООЗ, змушують рухатися досить швидко або енергійно, щоб спалювати у три-шість разів більше енергії на хвилину, ніж у стані спокою (від 3 до 6 МЕТ), а високоінтенсивні - більш ніж у шість разів (тобто , більш шести МЕТ).

У своєму аналізі дослідники розглянули дані дев'яти робіт, де опитувані давали самозвіт за рівнем фізичних навантажень і розглядався зв'язок між цим рівнем і захворюваністю на 15 видів раку.

Вони виявили, що при дотриманні найпростіших рекомендацій за рівнем помірно-інтенсивних фізнавантажень (від 7,5 до 15 годин MET на тиждень, тобто ті самі дві з половиною години і більше) ризик захворіти на сім з п'ятнадцяти видів раку статистично знижувався.

Фізична активність виявилася пов'язана з більш низьким ризиком розвитку раку товстої кишки у чоловіків (8% для 7,5 годин в тиждень; 14% для 15 годин в тиждень), раку молочної залози у жінок (6-10%), раку ендометрія (10 % - 18%), рак нирки (11-17%), мієлома (14-19%), рак печінки (18-27%) і неходжкінська лімфома (11-18% у жінок).

Вчені відзначають, що для більш точних і загальних даних потрібно більше досліджень. З мінусів даного метааналізу вони відзначають неповноту перевірених видів раку (їх, зрозуміло, набагато більше п'ятнадцяти), недостатнє етнічне розмаїття вибірки, недостатність диференціації за видами активності і облік активності на базі власної оцінки випробуваних.