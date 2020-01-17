Емінем випустив альбом, натхненний Альфредом Хічкоком

Емінем без будь-яких анонсів випустив свій одинадцятий сольний альбом "Music To Be Murdered By".

Про це повідомляє Meduza.

"У реліз увійшли спільні пісні з Едом Шираном, померлим у грудні 2019 року репером Juice WRLD, Андерсоном Паком і давнім другом Емінема — технічним детройтським репером Royce da 5'9". Доктор Дре виступив одним з продюсерів платівки", - йдеться у повідомленні.

Емінем надихався альбомом "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By", у створенні якого брав участь Альфред Хічкок. Репер відтворив обкладинку цього релізу, на якій режисер прикладав до своєї голови сокиру і револьвер. У новій версії на місці Хічкока з'явився сам репер. Крім того, голос Хічкока з'являється в інтерлюдіях між піснями. Його записи взяті з інтерлюдій "Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By".

Крім альбому Емінем випустив кліп на трек "Darkness". У ньому він читає про масове вбивство на музичному фестивалі в Лас-Вегасі у 2017 році, в ході якого вбили 58 осіб.