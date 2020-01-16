Гурт DZ’OB та Alyona Alyona поїхали від України на музфест у Гронінгені

У нідерландському місті Гронінген стартував щорічний музичний фестиваль Eurosonic. Україну представляє гурт DZ’OB та співачка Alyona Alyona.

У центрі міста звели одразу кілька сцен, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У день відкриття фестивалю грав український гурт DZ’OB.

У Нідерландах проходить один з найбільших музичних фестивалів Європи / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

“Ми привезли композиції з останніх наших двох альбомів - 2018 року та 2019 року. Eurosonic – це дуже цікава можливість познайомитися з іншими людьми, з людьми з музикальної індустрії”, - розповів кореспондентові Укрінформу лідер гурту DZ’OB Олексій Бадін.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) - це музичний фестиваль, на якому виступають як вже знані, відомі музиканти, так і невідомі широкому загалу таланти.

Також участь у ESNS беруть організатори найбільших європейських фестивалів. Цей майданчик дає змогу відкрити себе світу.

Загалом фестиваль триватиме чотири дні.