У Чернігові 250 хористів разом заспівали "Щедрика"

У Чернігові на Красній площі відбувся флешмоб із масового виконання "Щедрика" композитора Миколи Леонтовича: знаменитий твір одночасно співали 250 хористів.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові на Красній площі ввечері 13 січня масово заспівали всесвітньо відомого "Щедрика" Миколи Леонтовича. Загалом близько 250 місцевих вокалістів, до яких також приєдналися жителі та гості Чернігова, взяли участь у флешмобі "Колядка дзвонів", - ідеться у повідомленні.

Акція була проведена з нагоди відзначення народного свята Маланки та з метою вшанування відомого українського композитора. Організувало її управління культури та туризму міської ради.

Над всесвітньо відомим варіантом "Щедрика" композитор Микола Леонтович працював майже все життя. Уперше "Щедрик" був виконаний хором Київського університету в 1916 році і мав величезний успіх. Ім’я Леонтовича стало відомим і в музичних колах, і серед широкої публіки.

У США "Щедрик" уперше заспівали 5 жовтня 1921 року. Пісня стала популярною настільки, що в 1936 році Пітер Виговський (за іншими даними - Пітер Вільховській), який працював для радіо NBC, склав англійську версію слів "Щедрика". У музичній культурі Заходу пісня закріпилася під назвою "Колядка дзвонів" і виконується хорами на Різдво.

Фото в тексті: chernigiv-rada.gov.ua