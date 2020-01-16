Купання в ополонці не змиває гріхів: ПЦУ спростовує міфи про свято Хрещення

Обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів.

Про це повідомляє Православна церква України в Facebook.

"Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою "змити гріхи" в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством.

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"У велике свято Богоявлення ми дякуємо Богу, славимо Його, розуміючи, що найбільша для нас святиня – це Господь, Який спонукає кожну людину до внутрішніх змін в бік добра. Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", - наголосили в ПЦУ.

Крім того, на Водохреща немає потреби просити священника "побризкати більше", адже немає поняття "розбавленої святості".

Немає також потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах. Адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".

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"Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл", - додали в церкві.

В ПЦУ наголосили, що церква не забороняє пірнати у зимову воду - це право і вибір для кожного. Але головне - не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього – наприклад, того, хто таки вирішив зануритись в ополонку, аби випробувати своє тіло.