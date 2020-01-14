В Японії з дна моря підняли статую бога, яку цунамі віднесла вісім років тому
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Укрінформ
Статую японського бога удачі, віднесену цунамі в 2011 році, підняли з моря біля узбережжя північно-східного міста Кесеннума.
Про це повідомляє NHKWorld.
Жителі цього прибережного міста в японській префектурі Міягі поклонялися статуї Ебісу - бога процвітання і успіху відтоді, як вона була вперше встановлена на мисі в 1932 році. Рибалки просять Ебісу про багатий улов.
У листопаді минулого року будівельні робітники випадково виявили статую на дні моря приблизно за 25 метрів від берега.
У вівторок водолази загорнули статую в сіті, а потім підйомний кран підняв її з п'ятиметрової глибини.
Мідна статуя заввишки близько півтора метри майже не постраждала від корозії, проте вудка в правій руці бога зламалася.
Фото: nhk.or.jp