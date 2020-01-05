У Китаї виявили майже 30 стародавніх поховань

У китайській провінції Хунань під час будівництва було виявлено 27 стародавніх поховань.

Про це повідомляє Xinhua.

“Серед поховань, виявлених на будівництві у регіоні Ланшан, чотири були зведені у період династії Сінь (222-589 рр), а 23 інші датуються періодом династій Суй і Тан (581-907 рр)”, - йдеться у матеріалі.

За словами Чен Біна, експерта провінційного археологічного науково-дослідного інституту, серед виявлених у похованнях предметів були: порцеляна, гончарні, залізні та срібні вироби, “що дають багато матеріалу для вивчення культури та поховальних практик регіону”.