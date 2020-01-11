У центрі Києва пограбували автівку MARUV

Столичні правооранці розшукують зловмисників, які сьогодні ввечері пограбували автомобіль відомої співачки.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення близько 17:00 про те, що в іномарці розбили скло: викрали сумку з грошима та коштовностями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце події прибула слідчо- оперативна група районного управління поліції та оперативники. З’ясувалося, що автомобілем користується відома співачка. Слідчі опитали заявницю та прийняли заяву про кримінальне правопорушення. Крім того, співробітники карного розшуку вилучають записи з камер відеоспостереження поруч із місцем скоєння злочину.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 185 (Крадіжка)

Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно- розшукових заходів, аби встановити причетних до скоєння правопорушення осіб та притягнути їх до відповідальності.

Про пограбування автомобіля на вулиці Богдана Хмельницького повідомила співачка MARUV у своєму Instagram.

"У мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками", - сказала співачка.