У центрі Києва пограбували автівку MARUV

У центрі Києва пограбували автівку MARUV

Укрінформ
Столичні правооранці розшукують зловмисників, які сьогодні ввечері пограбували автомобіль відомої співачки.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення близько 17:00 про те, що в іномарці розбили скло: викрали сумку з грошима та коштовностями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце події прибула слідчо- оперативна група районного управління поліції та оперативники. З’ясувалося, що автомобілем користується відома співачка. Слідчі опитали заявницю та прийняли заяву про кримінальне правопорушення. Крім того, співробітники карного розшуку вилучають записи з камер відеоспостереження поруч із місцем скоєння злочину.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 185 (Крадіжка)

Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці проводять комплекс оперативно- розшукових заходів, аби встановити причетних до скоєння правопорушення осіб та притягнути їх до відповідальності.

Про пограбування автомобіля на вулиці Богдана Хмельницького повідомила співачка MARUV у своєму Instagram.

"У мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками", - сказала співачка.

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