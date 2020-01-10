Команда фільму “Мої думки тихі” готує творчі зустрічі до прем'єри

В український прокат 16 січня виходить комедія “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Напередодні у Києві відбудеться урочиста прем’єра фільму, а з 17 по 21 січня пройдуть творчі зустрічі за участю творчої групи.

Про це повідомляє кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

“Відповідаючи на запитання, чи хвилююсь я за долю нашого прокату, я кажу що ні, анітрохи. В нашій стрічці є все для успішного релізу: еротична сцена, двометровий головний герой, який потрапляє в серйозні неприємності, зворушливі моменти з тваринками та спекуляції на тему любові матері до сина. Ці 4 компоненти просто не дадуть глядачам залишитися байдужими”, – коментує режисер Лукіч.

Як зазначається, 14 січня, напередодні старту прокату, у кінотеатрі Сінема Сіті в ТРЦ Ocean Plaza відбудеться урочиста київська прем’єра фільму за участю режисера Антоніо Лукіча, виконавців головних ролей Ірми Вітовської та Андрія Лідаговського, а також творчої групи фільму.

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Після головної прем’єри у графіку прем’єрних показів та заходів: 17 січня відбудеться творча зустріч у кінотеатрі “Лінія кіно” в ТРЦ Аладдін; 18 січня — Q & A після показу у кінотеатрі “Ліра”; 19 січня - творча зустріч у кінотеатрі “Жовтень”; 20 січня — творча зустріч у кінотеатрі “Планета кіно” в ТРЦ Рівер Молл; 21 січня - Late Night Q&A з Антоніо Лукічем в кінотеатрі “КІНО42”.

В “Артхаус Трафік” також повідомляють, що з 9 січня у київському метрополітені стартував і курсуватиме до 5 лютого спеціальний потяг, забрендований постерами з цитатами героїв фільму.

А оскільки фільм розповідає про стосунки різних поколінь та присвячений мамам, то глядачів запрошують підтримати флешмоб #зводимамувкіно.

“Мої думки тихі” – повнометражний дебют Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де “Мої думки тихі” удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в межах Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду національної премії кінокритиків “Кіноколо” у категорії “Відкриття року”, яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірма Вітовська була нагороджена за найкращу жіночу роль.

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Ще на стадії виробництва проєкт стрічки був представлений та вигравав нагороди в багатьох індустріальних секціях України та Європи. Також проєкт “Мої думки тихі” став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Зйомки проходили в Києві, у Карпатах та на Закарпатті.

За сюжетом, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, молодий звукорежисер із Києва Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити в “привабливу Канаду”, подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.