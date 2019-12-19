Держкіно профінансує дебютну драму про психолога

Держкіно уклало договір із ТОВ “Лайм Лайт Студія” про надання державної підтримки на виробництво короткометражного фільму “Оператор Вікторія”.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

“Підтримка - розміром 1 млн 498 тис. 660 грн, що становить 100% загальної вартості виробництва. Кінопроєкт короткометражної драми “Оператор Вікторія” став одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Анна Соболевська, фільм стане її дебютною стрічкою. Продюсер - Володимир Яценко”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сюжет розповідає про оператора колцентру Вікторію, яка щодня надає психологічну допомогу людям. Вона була змушена віддати сина батькам, аби боротися із наркозалежністю свого чоловіка та мати змогу повернути дитину додому. Живучи у замкненому колі залежних токсичних взаємовідносин, вже майже втрачаючи надію, вона отримує дивний дзвінок від матері-самогубці, що змушує її зрозуміти, що тільки вона сама несе відповідальність за своє життя і за життя свого сина.

Реліз фільму в Україні заплановано на 2020 рік.