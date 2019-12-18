Український фільм “Сторонній” отримав п’ять нагород на фестивалі у Колумбії

Фільм Дмитра Томашпольського “Сторонній”/Stranger" отримав п'ять нагород Міжнародного кінофестивалю фантастики, хорорів та фентезі (Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia) у місті Богота, Колумбія.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Стрічка перемогла у категоріях: Найкращий художній фільм в категорії SCI-FI; Найкращий режисер – Дмитро Томашпольський; Найкращий сценарій – Дмитро Томашпольський; Найкращий оператор – Сергій Смичок; Найкращий художник – Олексій Величко”, - ідеться в повідомленні.

Перший офіційний трейлер фільму можна переглянути на YouTube.

За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані і який стосунок до цього має лялька з живим волоссям, доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Продюсер – Олена Дем’яненко. Стрічку створено “Кінокомпанією Гагарін Медіа” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В українському кінопрокаті фільм “Сторонній” очікується у 2020 році.