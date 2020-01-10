З молебня та дискусії стартував у Львові фестиваль літургійної музики

У Львові розпочався ІІ фестиваль літургійної музики «Днесь рождається від Діви», який організував Літургійний центр «Передання».

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

“Із молебня, наукової конференції та дискусії розпочався у Львові ІІ фестиваль літургійної музики “Днесь рождається від Діви”. Імпреза триватиме до 14 січня і має насичену програму: передбачені виступи різноманітних хорів, майстер-класи, наукові зустрічі та дискусії”,- йдеться у повідомленні.

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В рамках фестивалю відбудуться доповіді на тему Літургійної музики, майстер-клас «Слово і образ: Різдво, про яке ти не знаєш», гала-концерт, а також програма «Колядуймо разом».

Фото: zaxid.net