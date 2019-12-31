Під Маріуполем на передовій зіграв духовий оркестр

Під Маріуполем на передовій зіграв духовий оркестр

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Укрінформ
Під Маріуполем військовий духовий оркестр представив концертну програму для бійців.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

"У підрозділах, які виконують бойові завдання на Маріупольському напрямку, свою нову святкову концертну програму презентує духовий оркестр гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На передових позиціях та у місцях відведення важкого озброєння з імпровізованих сцен у виконанні військових музик звучать як відомі українські народні пісні, так і популярні світові новорічні хіти", - зазначається у повідомленні.

Під Маріуполем на передовій зіграв духовий оркестр / Фото: Операція об'єднаних сил

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Диригент оркестру капітан Віктор Сумрій розповів, що кожен виступ в окопах має тривати не більш 20 хвилин, оскільки невелика відстань до ворожих позицій не дозволяє музикантам довго перебувати на передовій та наражати на небезпеку тих, хто несе бойове чергування.

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