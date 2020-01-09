У Чернігові відкрився міжнародний АРТ-проєкт, присвячений мистецтву Параджанова

У Чернігівському музеї відкрилася виставка міжнародного АРТ-проєкту "Лицарі українського романтичного світосприйняття М. Коцюбинський і С. Параджанов", приурочена до дня народження відомого українського та вірменського кінорежисера.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сергій Параджанов зробив дуже багато для української культури - нашого кіномистецтва. Його видатний фільм за твором Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" був визнаний багатьма критиками за кордоном, у 39 країнах за кілька років він отримав 28 нагород. Водночас радянська система помстилася режисеру за цей фільм, побачивши в ньому український націоналізм, і засудила його до 5 років позбавлення волі", - розповів на відкритті виставки директор музею Ігор Коцюбинський.

Його заступник з наукової роботи Наталія Коцюбинська акцентувала на тому, що поєднало і зв’язало невидимими нитками двох геніальних людей - Коцюбинського і Параджанова. На її думку, це - розуміння глибинної філософії українського народу, яку письменник і режисер кожен свого часу відчули у Карпатах.

З вітальним словом до присутніх звернулись також заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван, організатор ART-проєкту голова Вірменського товариства культурних зв’язків "АОКС-Україна" Олена Оганесян та керівник вірменської громади Чернігівщини Самвел Мовсесян.

Оганесян розповіла про виставку й подарувала музею кілька книжок. Одна з них - поезії Василя Стуса, винесені з місця ув’язнення поета українцем та вірменином.

Проєкт, присвячений мистецтву Параджанова / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

За словами Оганесян, виставку, присвячену Параджанову, за 15 років побачили жителі 78 міст України, Чернігів став 79-м. В експозиції представлені особисті речі Параджанова і його родини та дуже багато фотографій.

У межах відкриття виставки відбулося засідання кіноклубу Parajanov-ART за фрагментами відеофільму Романа Балаяна "Ніч в музеї Параджанова".

Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 р. в Тбілісі (Грузія), а помер 20 липня 1990 в Єревані (Вірменія). В історію кінематографа увійшов як український та вірменський кінорежисер. В 1990 році йому посмертно присвоїли звання народного артиста УРСР, а в 1991-му - Державну премію України ім. Т. Шевченка (теж посмертно).