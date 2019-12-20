У Франківську представили ікони, які Параджанов зняв у фільмі “Тіні забутих предків”

В експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею представили ікони Космацької церкви, які відомий кінорежисер Сергій Параджанов зняв у фільмі “Тіні забутих предків”.

Серед них – ікона “Спас на Престолі”, яка пролежала 46 років у запасниках Франківського музею.

Про це в музеї розповів завідувач відділу реставрації Валерій Твердохліб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Історія іконостасу, в якому перебувала ікона “Спас на Престолі”, є дуже цікавою. Параджанов перед зйомками фільму у Космацькій церкві знайшов фрагмент старого іконостасу, який відносять до 1720-1730 років, тоді як у церкві був іконостас 1773 року. Знайдені ікони були занедбані... Параджанов перевіз їх у кіностудію імені Довженка, де створив свій іконостас для фільму “Тіні забутих предків”. Після ув’язнення Параджанова ікони вдалося повернути до Івано-Франківська. Це був 1973 рік. Сьогодні ми вдячні колегам з Музею мистецтв Прикарпаття, де увесь цей час зберігалась більша частина Космацького іконостасу”, - зазначив Твердохліб.

Ікони, які Параджанов зняв у фільмі "Тіні забутих предків" / Фото: Ірина Дружук, Укрінформ

Він зауважив, що ікона “Спас на Престолі” має ще одну назву “Деісус” (так називають особливі ікони, де посередині зображений Спаситель, а по боках — обернені до Нього у молитовних позах Богородиця та Іван Предтеча - ред.). До Івано-Франківська її привіз місцевий краєзнавець Петро Арсенич, а через 46 років до реставраторів ікона потрапила у жахливому стані.

“Колони були заклеєні папером, і це була катастрофа для поліхромії, для срібла на колонах. Реставрувати все було складно. Забруднення були жахливі. … Срібло втрачене. Ми зробили консервацію пам’ятки, а сам процес реставрації може продовжуватись”, - зазначив Твердохліб.

Він зауважив, що мистецтвознавці мають на меті з’ясувати, де знаходяться інші твори з Космацького іконостасу, які знімав у своєму фільмі режисер Параджанов.

“Два тижні тому відкриттям для нас стали ікони “Коронація Марії” і “Тайна вечеря”, які ми представляємо. Досі ми не знали, що вони належали до давнього іконостасу Космацької церкви”, - зазначив Твердохліб.

Нині мистецтвознавці погоджуються, що ці сакральні твори свого часу Параджанов врятував, коли перевіз їх на кіностудію імені Олександра Довженка. Адже в 1983 році Космацька церква згоріла. В народі її називали "Довбушевою". Одна з версій розповідає, що її звели на кошти Довбуша, інша – що Довбуш з опришками освячували у ній зброю.

Краєзнавці припускають, що іконостас для Космацької церкви був замовлений у Скиті Манявському. Водночас, не виключають і те, що замовником міг бути храм у центральних регіонах України.

Відомо, що ікона “Спас на Престолі” реставрована в Івано-Франківську в межах проєкту «Врятуймо скарби разом!». Цей проєкт триває вже 10 років. За цей час науковцям та реставраторам вдалося повернули до життя понад сотню творів мистецтва і видати дві наукові монографії, які відкривають історію забутих шедеврів для всього світу.

“Тіні забутих предків” у міжнародному прокаті “Дикі коні вогню” (англ. Wild Horses of Fire) — український радянський художній фільм режисера Сергія Параджанова, відзнятий 1964 року на кіностудії імені Олександра Довженка. Фільм знімали в справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області. У перший рік прокату фільм переглянули 8,5 млн глядачів. Гарвардський університет додав стрічку до списку обов'язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві.