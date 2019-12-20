За романом “Іловайськ” знімуть фільм

В Україні розпочинається виробництво воєнної драми “Кордон” за романом Євгена Положія “Іловайськ”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Небокрай Філмз” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Кордон” розміром 32 млн 912 тис. грн (80 % загальної вартості виробництва фільму)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт воєнної драми “Кордон” за мотивами роману Євгена Положія “Іловайськ” став один з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму - Андрій Кавун, автор сценарію - Євген Положій, продюсер - Андрій Суярко.

Читайте також: Держкіно профінансує фільм про унікальну систему евакуації поранених бійців АТО

Фільм розповість історію трьох добровольців, які потрапили в оточення російських військ, що вдерлися в Україну.

"Їм потрібно не тільки вижити самим і врятувати життя цивільним та своїм пораненим товаришам, а й залишитися людьми серед крові та жахів цієї несподіваної війни", - анонсує стрічку Держкіно.

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.

Фото: ООС