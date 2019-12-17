Держкіно профінансує фільм про унікальну систему евакуації поранених бійців АТО

Державне агентство України з питань кіно уклало договір із ТОВ “Міжнародний продюсерський центр “ФОР-ПОСТ” про надання держпідтримки на виробництво документального фільму “Евакуація”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Підтримка розміром 3 млн 350 тис. 379 грн, що становить 100 % загальної вартості виробництва фільму”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт фільму “Евакуація” став одним з переможців 12-го конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Євген Тітаренко. Продюсери - Олександр Дріз та Наталія Хазан.

“За п’ять років війни на сході України загинули близько 30 000 людей, приблизно стільки ж отримали важкі травми. Наша картина – про унікальну систему евакуації поранених бійців АТО, яка врятувала десятки тисяч життів. Фільм базуватиметься на історіях неймовірного порятунку військових та на архівному матеріалі режисера, відзнятому на фронті, де люди балансують на межі життя та смерті”, - говорить команда проєкту.

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.