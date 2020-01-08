IKEA виплатить $46 мільйонів батькам малюка, який загинув від падіння комоду

Шведський меблевий концерн і батьки дитини, загиблої від падіння 32-кілограмового комода, дійшли згоди про компенсацію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Шведська меблева компанія IKEA виплатить багатомільйонну компенсацію родині загиблого в 2017 році дворічного Джозефа Дудека після інциденту, що стався в каліфорнійському місті Буена Парк. Відповідної угоди було досягнуто внаслідок судової тяганини, повідомили у вівторок, 7 січня, інформаційні агенції з посиланням на представників батьків хлопчика і самої IKEA", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дитина померла від травм, отриманих від падіння комода Malm вагою 32 кілограми. Сім'я звернулася до суду, звинувативши виробника в тому, що він знав про ризики перекидання своїх меблів, але не попередив споживачів, що прикріплювати комод до стіни обов'язково.

Сума, яку шведський меблевий концерн погодився виплатити, 46 мільйонів доларів, стала відома американській пресі, в офіційній заяві компанії вона не називається.

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За даними самої шведської компанії, станом на літо 2016 року тільки в Сполучених Штатах було продано понад 17 мільйонів комодів Malm. IKEA повідомляє про 186 відомих їй випадків перекидання цих комодів, включаючи 91 інцидент, коли постраждали діти. У восьми випадках це призвело до смерті. Відкликання комодів серії Malm діє тільки на американському ринку.

Родина загиблого хлопчика ухвалила рішення, що пожертвує із загальної суми один мільйон доларів організації, яка домагається суворішого тестування предметів меблів.