У Китаї знайшли ще 200 воїнів із Теракотової армії

Археологи у Китаї виявили під могилою імператора Цінь Ші Хуань-ді ще 200 солдатів із Теракотової армії.

Про це повідомляє Newsweek.

«Ще близько 200 воїнів із Теракотової армії стародавнього Китаю було виявлено біля могили імператора Цінь Ші Хуань-ді», - йдеться в повідомленні.

Крім того, археологи знайшли 12 коней з глини, останки двох колісниць, бронзові мечі, луки й кольорові щити.

Знахідки було зроблено під час завершального етапу розкопок у похоронній камері №1 на ділянці площею 400 квадратних метрів.

За словами керівника розкопок, Шена Маошена, виявлених солдатів можна умовно поділити на дві групи, оскільки одні були зі списами, інші - з луками.

Як відомо, так звану Теракотову армію було створено близько 2200 років тому для того, щоб захистити імператора у загробному житті. Армію з восьми тисяч солдатів, 500 коней і 130 колісниць було закопано у трьох різних кімнатах під мавзолеєм імператора.

Фото: CHINA PHOTOS/GETTY IMAGES