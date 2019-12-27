У Мексиці знайшли палац майя, якому понад тисячу років
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Укрінформ
Археологи з Національного інституту антропології й історії Мексики виявили у місті Кулуба стародавній палац майя, якому понад тисячу років.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на інститут.
“Археологи з Мексики знайшли великий палац, яким ймовірно користувалися майя понад 1 тисячу років тому в стародавньому місті Кулуба”, - йдеться у повідомленні.
За даними Національного інституту антропології й історії країни, висота будівлі становить 6 метрів, довжина — 55 метрів, а її ширина сягає 15 метрів.
Вчені припускають, що майя жили в палаці з 1500 до 600 років до нашої ери.
Зазначається, що вчені також виявили на місці вівтар, залишки двох житлових будинків і круглу споруду, яка схожа на піч.
В Інституті сподіваються відкрити місце для широкої публіки найближчими місяцями.
Фото: allusanewshub.com