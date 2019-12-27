У Мексиці знайшли палац майя, якому понад тисячу років

Археологи з Національного інституту антропології й історії Мексики виявили у місті Кулуба стародавній палац майя, якому понад тисячу років.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на інститут.

“Археологи з Мексики знайшли великий палац, яким ймовірно користувалися майя понад 1 тисячу років тому в стародавньому місті Кулуба”, - йдеться у повідомленні.

За даними Національного інституту антропології й історії країни, висота будівлі становить 6 метрів, довжина — 55 метрів, а її ширина сягає 15 метрів.

Вчені припускають, що майя жили в палаці з 1500 до 600 років до нашої ери.

Зазначається, що вчені також виявили на місці вівтар, залишки двох житлових будинків і круглу споруду, яка схожа на піч.

В Інституті сподіваються відкрити місце для широкої публіки найближчими місяцями.

Фото: allusanewshub.com