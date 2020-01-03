Культурними столицями ЄС цьогоріч стали хорватська Рієка та ірландський Галвей

З першого січня 2020 року звання “культурної столиці” Євросоюзу на один рік прийняли на себе два європейських міста – хорватська Рієка (Rijeka) та ірландський Галвей (Galway).

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

“Завдяки званню Європейських культурних столиць просування культури як ключового елемента нашого способу життя має багато позитивних впливів на суспільство у вимірі соціальної інклюзивності, інтеграції та економічного зростання. Це дозволяє людям набувати нового досвіду, нових навичок та можливостей для участі у суспільному житті, що робить суспільства більш справедливими та згуртованими”, - зауважив з цього приводу віце-президент Єврокомісії з просування європейського шляху життя Маргаритіс Шинас.

Рієка є першим містом Хорватії, яке стало Європейською культурною столицею. Це звання робить країну та ширший регіон Західних Балкан більш відомими для світу. Хорватська Рієка на цей рік обрала для себе керівний слоган «Порт різноманітності». У різних культурних проєктах, що заплановані протягом року, братимуть участь 250 партнерів з 40 країн.

Галвей став третім містом Ірландії, яке удостоєно звання культурної столиці, після столиці - Дубліна (1991 р.) та міста Корк (2005 р.). Гаслом для цього міста на наступний рік обрано вислів “Впустимо магію”, який відображує місцеві особливості у мові, природних пейзажах та міграції, що мають Європейське та загальнолюдське значення та вагу. Однією з головних тем культурних заходів стане донесення знань із скарбниці світової літератури та відображення кельтських традицій ще дохристиянської епохи.

Практика щорічного обрання Європейських культурних столиць була започаткована у 1985 році, і з тих пір посіла місце серед найбільш привабливих культурних ініціатив Європи. Таке звання надає європейським містам та цілим країнам зробити себе більш відомими, представити світу власну культурну спадщину та розмаїття.

Рієка і Галвей приймуть естафету “культурних столиць” від болгарського Пловдіва та італійського міста Матера, які носили це звання у 2019 році.

Фото: Wikipedia