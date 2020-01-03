Китайця оштрафували за монети, кинуті у двигун літака "для удачі"

Китайського чоловіка, який вперше летів, було оштрафовано за те, що він «для удачі» кинув монети у двигун пасажирського літака.

Про це повідомляє BBC.

«Лу Чао, 28-річний китаєць, був зобов’язаний заплатити бюджетній авіакомпанії Lucky Air 17 200 доларів штрафу за те, що він під час свого першого повітряного перельоту кинув «для удачі» монети у двигун літака», - йдеться в повідомленні.

Лу Чао був помічений у цьому під час посадки на свій рейс ще в лютому 2019 року. До суду його притягнули у липні минулого року, проте інформація про вирок стала відомою лише нещодавно.

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Слід зауважити, що той політ було скасовано після того, як співробітники виявили біля одного з двигунів дві монети номіналом 1 юань. Авіакомпанія підкреслила, що інцидент обійшовся їй у більш ніж 17 600 євро.

Як відомо, це вже не перший випадок, коли через забобони пасажири намагаються кидати до двигунів літаків монети «для вдалого перельоту».

Фото: GETTY IMAGES