Кліматичні активісти з Amazon заявили, що компанія погрожувала їм звільненням

Група працівників Amazon заявила, що компанія погрожувала звільнити деяких із них за активну позицію в боротьбі проти глобальної зміни клімату.

Про це повідомляє BBC.

«Організація «Працівники Amazon за кліматичну справедливість» (Amazon Employees for Climate Justice) заявила, що деякі з її активістів отримали від компанії листи про звільнення, оскільки їх кліматична позиція суперечила політиці корпорації», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це сталося після того, як ряд співробітників Amazon підтримав заклики до цього комерційного гіганта докладати більше зусиль для боротьби проти зміни клімату на планеті.

We must be able to speak up. Here is our press response to Amazon’s intimidation tactics. 3/ pic.twitter.com/7DqhCw09Yf — Amazon Employees For Climate Justice (@AMZNforClimate) 2 січня 2020 р.

Так, деякі працівники компанії після своїх публічних коментарів з цього приводу отримали електронні листи, в яких йшлося про припинення їх роботи в компанії, якщо вони продовжуватимуть публічно говорити про політику Amazon.

Читайте також: Меркель у новорічному посланні закликає до боротьби зі зміною клімату

Як відомо, кліматичні активісти з Amazon, закликали компанію зменшити небезпечні викиди в атмосферу до нуля до 2030 року та обмежити співпрацю з гірничовидобувними фірмами, а також перестати фінансувати політиків, які заперечують наявність глобальних кліматичних проблем.

Фото: GETTY IMAGES