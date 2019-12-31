Меркель у новорічному посланні закликає до боротьби зі зміною клімату

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному посланні закликала німців робити все для подолання змін клімату.

Про це повідомляє АР з посиланням на текст щорічного телевізійного повідомлення канцлера, текст якого був оприлюднений перед його трансляцією у вівторок.

«Потепління ...це загроза. І кризи, що виникають від глобального потепління, спричинили люди. Отже, ми повинні зробити все для вирішення цього виклику для людства. Це все ще можливо», - сказала Меркель.

Меркель зазначила, що в цьому принцип нещодавно узгодженого німецького пакета заходів, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

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«Нашим дітям та онукам доведеться жити з наслідками того, що ми робимо чи не робимо сьогодні. Тож я вкладаю всю свою енергію в те, щоб Німеччина робила свій внесок - екологічно, економічно, соціально - у боротьбу зі зміною клімату», - заявила Меркель.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія ухвалила "Зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи на "кліматично дружній" континент до 2050 року.

Фото: dpa