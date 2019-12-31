Учасники Української антарктичної експедиції привітали земляків з Новим роком

Полярники та полярниці з антарктичної станції “Академік Вернадський” привітали Україну з Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

“Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції вітають усіх з Новим роком. Вони бажають побільше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні, підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах і багато іншого”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз на українській антарктичній станції “Академік Вернадський” перебуває 12 учасників річної експедиції: 10 полярників та 2 полярниці. Вони працюють в Антарктиді вже близько 10 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" МОН та Національний антарктичний центр з нагоди 200-річчя відкриття Антарктиди відкрили виставку, присвячену науковим дослідженням України в Антарктиді. На виставці представлені світлини, які розповідають про роботу та життя українських науковців. Виставка в Борисполі триватиме до 12 січня.