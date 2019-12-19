У "Борисполі" відкрили виставку про українські наукові дослідження в Антарктиді

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" до 200-річчя відкриття Антарктиди відкрилася виставка, присвячена науковим дослідженням України на цьому континенті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“200 років тому людство дісталося до останнього неосвоєного континенту, вже в тій події брали участь українці. В одній з експедицій, яка власне і претендує на відкриття Антарктиди, заступником командира був Іван Завадовський. Як було записано в його дворянській грамоті - “козацького роду, з Гадяча”. Але Антарктида - це історія не про минуле, а про майбутнє. Через рік буде 25 років відтоді, як Україна належить до елітного клубу з 30 держав, які мають в Антарктиді цілорічні полярні станції і здійснюють цілорічний комплекс досліджень, починаючи від фізики верхньої атмосфери, продовжуючи магнітними полями в глибині Землі і завершуючи біологічними дослідженнями. Те, що людство там зараз вивчає, не для нас, а для нащадків. Перед масштабним освоєнням космосу, це останній ще не вивчений шматок планети”, - розповів на відкритті виставки директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

Відкриття виставки про Україну в Антарктиді в міжнародному аеропорту "Бориспіль" / Фото: Наталія Молчанова, Укрінформ

На виставці представлені світлини, які розповідають про роботу та життя українських науковців, також є фотозона, де всі бажаючі можуть сфотографуватися на фоні станції “Академік Вернадський з мешканцями Антарктиди — тюленями Веддела та пінгвінами.

Родзинкою виставки є двометрова фігура пінгвіна Аделі, того виду пінгвінів, біля ареалу проживання якого розташована українська антарктична станція.

Читайте також: Українські вчені вперше за 20 років отримають криголам для дослідження Антарктиди

Виставку відвідали учні кількох шкіл Київської області. Науковці, які брали участь в антарктичних експедиціях, розповіли школярам, як морські леопарди полюють на дайверів-науковців, котрі спускаються під воду для наукових досліджень; куди мігрують пінгвіни, що живуть поряд з українською антарктичною станцією; як українські вчені досліджують айсберги та зміни клімату; про дослідження магнітосфери землі.

Виставка Національного антарктичного центру в "Борисполі" триватиме до 12 січня.