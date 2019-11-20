Українські вчені вперше за 20 років отримають криголам для дослідження Антарктиди

Уряд виділив кошти для закупівлі наукового океанського судна льодового класу.

Таке рішення прийнято на засіданні у середу, повідомляє пресслужба Міносвіти і науки.

«Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану, яке на рівних із дослідженнями космосу є наразі одним із пріоритетів світової науки. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. А ще це можливість будувати більш сміливі стратегічні плани досліджень в Антарктиді та Арктиці. Зараз якраз завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки, де ми вже врахуємо наявність власного судна», – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

На придбання судна уряд виділив до 252 млн гривень. Очікується, що угоду про придбання судна буде укладено до кінця 2019 року, а 2020-го відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.

Очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий пояснив, що з кінця ХХ століття Україна не має суден необхідного класу, які дозволили б вести дослідження у Світовому океані та надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції «Академік Вернадський».

«Для обслуговування нашої станції ми щороку фрахтуємо іноземні судна, а морські дослідження тривалий час взагалі не вели, лише минулого року почали дещо робити з борту риболовних суден, які, звісно ж, не є повноцінними “плавучими лабораторіями”. Купівля власного судна і відновлення наукових рейсів надзвичайно посилюють наші наукові можливості. Також ми зможемо утворювати логістичні консорціуми з країнами, які мають свої полярні станції, але не мають власного флоту», – зауважив він.

За словами Дикого, відновлення рейсів також є актуальним з погляду політики та економіки. Адже Україна має міжнародні зобов’язання щодо вивчення Південного океану і веде там успішний риболовний промисел.