Українська антарктична експедиція 2020: більше науковців, менше "туристів"

"Це означає, що “туристична” хвиля – ті, хто просто хоче поїхати в одне з найвіддаленіших і найсуворіших місць планети, – дещо спала. Натомість науковці відкривають для себе можливість проведення в Антарктиді унікальних наукових досліджень. І це справді важливо, адже в Антарктиді Україна робить науку світового рівня", – зазначив Дикий.

Так, цього року є 36 претендентів на 7 місць науковців у експедиції, тоді як минулого року надійшли заявки від 17 кандидатів.

Загалом на конкурс із відбору полярників для 25-ї УАЕ подали заявки 88 кандидатів: 66 чоловіків та 22 жінки. В середньому це понад 7 претендентів на 1 місце, адже в загін зимівників набирають 12 фахівців: 7 науковців, дизеліста-електрика, системного механіка, системного адміністратора зв'язку, лікаря та кухаря.

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Найбільше охочих проводити біологічні дослідження (15 кандидатів), далі – кухар та лікар (по 13 кандидатів).

Остаточний склад 25-ої УАЕ буде визначено у січні 2020 року. Кандидати мають пройти ще співбесіду, психологічне тестування, медогляд та відповідні тренінги.

Інфографіка: mon.gov.ua