Українська дослідниця Антарктиди виграла грант на вивчення змін клімату

Співробітниця Національного антарктичного центру Марія Павловська виграла грант Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Співробітниця Національного антарктичного наукового центру МОН Марія Павловська стала однією із 8 переможців престижного грантового конкурсу Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR). Участь у ньому стала можливою завдяки поновленню 2018 року статусу України як повноцінного члена SCAR", - йдеться у повідомленні.

Цьогорічні переможці представляють 5 країн – США, Японію, Австралію, Аргентину та Україну. Сума кожного гранту становить до 15 тис. доларів.

Як зазначається, українська науковиця вивчала біогеохімічну взаємодію антарктичних бактерій та мікроводоростей Південного океану на станції “Академік Вернадський”. Тепер вона отримала можливість продовжити це дослідження в Інституті морської мікробіології Макса Планка (Бремен, Німеччина), який є світовим лідером у цій галузі.

"Дослідження Марії Павловської сприятимуть кращому розумінню біологічних механізмів зв’язування та вивільнення вуглекислого газу в Світовому океані та процесів змін клімату", - додають у МОН.

Фото: mon.gov.ua