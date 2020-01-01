Папа Римський вибачився за те, що вдарив жінку, яка схопила його за руку
Укрінформ
Папа Римський Франциск вибачився за те, що відштовхнув віруючу, яка силою потягнула його за руку на площі у Ватикані у новорічну ніч.
Про це повідомляє АР.
«Дуже багато раз ми втрачаємо терпіння. І я теж. Я прошу вибачити мені за поганий приклад», - сказав понтифік.
Під час прогулянки по площі Ватикану 31 грудня Папа Франциск спілкувався з людьми і тиснув їм руки.
Одна з паломниць різко схопила Франциска за руку і з силою почала тягнути його до себе. Щоб звільнитися від неї, Папі довелося вирвати руку, вдаривши її по долонях кілька разів.