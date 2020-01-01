Папа Римський вибачився за те, що вдарив жінку, яка схопила його за руку

Папа Римський Франциск вибачився за те, що відштовхнув віруючу, яка силою потягнула його за руку на площі у Ватикані у новорічну ніч.

Про це повідомляє АР.

«Дуже багато раз ми втрачаємо терпіння. І я теж. Я прошу вибачити мені за поганий приклад», - сказав понтифік.

Під час прогулянки по площі Ватикану 31 грудня Папа Франциск спілкувався з людьми і тиснув їм руки.

Читайте також: Папа Римський побажав миру й добра у новому році

Одна з паломниць різко схопила Франциска за руку і з силою почала тягнути його до себе. Щоб звільнитися від неї, Папі довелося вирвати руку, вдаривши її по долонях кілька разів.