Папа Римський побажав миру й добра у новому році

Папа Римський Франциск з нагоди Всесвітнього дня миру привітав учасників різних ініціатив на користь миру, волонтерів і миротворців у гарячих точках та закликав не втрачати надію на мир.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Усім, віруючим і невіруючим, бо всі ми є братами й сестрами, бажаю ніколи не переставати надіятися на світ миру, який слід день за днем спільно будувати», - сказав понтифік.

Він звернувся до всіх, хто зібрався на площі Святого Петра або долучився до них через засоби комунікації, та побажав миру й добра у новому році.

Франциск адресував окреме вітання учасникам маршу «Мир на землі», який у різних куточках світу, зокрема й в Україні, організувала Спільнота святого Егідія.

Папа Римський також згадав численних волонтерів, які працюють "у місцях, де мир і справедливість перебувають під загрозою", та військових, які здійснюють миротворчі місії в зонах конфліктів.

Всесвітній день миру відзначається у перший день нового року. 8 грудня 1967 року головою католицької церкви Папою Римським Павлом VI було започатковано нове католицьке свято — День всесвітніх молитов про мир. Воно збігається з іншим святом, яке відзначають католики 1 січня — Днем торжества Пресвятої Богородиці Діви Марії.

17 грудня 1969 року це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН офіційним і здобуло нову назву — Всесвітній день миру.