В Ізраїлі знайшли унікальні монети IX століття

У місті Явне в центральній частині Ізраїлю під час археологічних розкопок знайшли унікальні золоті монети, датовані раннім ісламським періодом - IX століттям нашої ери.

Про це повідомляє видання Israel Hayom із посиланням на управління з питань старовини Ізраїлю.

«Скарб золотих монет був знайдений під час археологічних розкопок в районі міста Явне. Знахідка має приблизний вік 1200 років», - йдеться у повідомленні.

В ході розкопок археологи знайшли глиняну посудину із золотими монетами. Нині існують припущення, що скарб належав гончару, оскільки на місці розкопок також були знайдені останки стародавніх гончарних печей, вироби з глини тощо. В одній з таких печей і було знайдено скарб.

Серед монет є один золотий динар Харуна ар-Рашида (відомий Багдадський халіф, головний персонаж «1000 і 1 ніч», народився в 763 чи 766 році, помер у 809 році – ред.), а також золоті монети часів правління династії Аглабідів (арабська феодальна династія, 800-909 р.н.е. – ред.)

Розкопки в Явне проводяться в рамках реалізації проєкту із сучасної забудови даних територій.

Фото: Israel Antiquities Authority/Liat Nadav-Ziv