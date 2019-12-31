Наступного року з державних цирків зникнуть вистави з тваринами — Бородянський
Укрінформ
Всі державні цирки упродовж року припинять використовувати тварин в циркових виставах.
Про це у Facebook написав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
"Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин у цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у циркових виставах", - написав міністр.
За його словами, наразі Кабінет міністрів розробляє стратегію по реабілітації тварин, які раніше брали участь у циркових виставах.
"Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - повідомив міністр.
Як раніше повідомляло агентство, в міністерстві культури, молоді та спорту вважають, що цирк з тваринами є "ганебним явищем". У планах міністерства вже з 2021 року повністю заборонити експлуатацію диких тварин на арені.