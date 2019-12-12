У харківському супермаркеті ловили мавпу, покупців довелося вивести

У Харкові напередодні ввечері в одному з магазинів мережі АТБ співробітникам довелося ловити мавпу, яка стрибала по конструкціях під стелею.

Відповідне відео у соціальні мережі виклали очевидці пригоди, а факт інциденту кореспонденту Укрінформу підтвердили в PR-відділі торгівельної мережі.

"Покупець зайшов із твариною до залу й вона від нього втекла. Напевно, що тварина була налякана незнайомою обстановкою та такою кількістю людей. Так як піймати її одразу не вдалося, адміністрація магазину вирішила закрити зал і вивести покупців. Після цього за 20 хвилин мавпу впіймали та віддали чоловікові. І вже до нього питання – нащо йти до магазину з твариною чи чому хоча б не використати повідок?" - зазначили в PR-відділі.

Все сталося в магазині №776 на проспекті Гагаріна.

Як з’ясувалося, мавпа живе в контактному зоопарку, який розміщується на третьому поверсі того самого ТРЦ, на першому поверсі якого знаходиться супермаркет.

На сайті контактного зоопарку розміщено фото тварини – це зелена мавпочка, названа так за характерний колір шерсті, зокрема, на голові.

У зоопарку кореспонденту Укрінформу підтвердили, що тварина дійсно їхня, але ніхто її до магазину не водив.

"Вона втекла. Заходили співробітники, щоб прибрати приміщення, й вона вискочила у двері. А потім забігла до супермаркету, бо були відчинені двері. З твариною все добре", - запевнили в зоопарку.