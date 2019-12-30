За рік 500 мільярдерів у світі наростили свої капітали на 25% - Bloomberg

Усього 500 найбагатших людей у світі наростили свої капітали у 2019 році на 1,2 трильйона доларів, або на 25%, та довели їх до 5,9 трильйона.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наймолодшим мільярдером стала американська модель Кайлі Дженнер, яка заробила після того, як її компанія Kylie Cosmetics підписала угоду про ексклюзивне партнерство з Ulta Beauty. Потім вона продала 51% акцій за 600 мільйонів доларів.

Лідером зростання став француз Бернар Арно, який збагатів на 36,5 млрд доларів, ставши третьою найбагатшою людиною у світі.

При цьому упродовж року статки зменшилися лише у 52 багатіїв.

Засновник Amazon Джефф Безос втратив майже 9 млрд доларів, що пов'язано з його розлученням із Маккензі Безос. Попри те, він завершує рік як найбагатша людина у світі.

Відповідно до Bloomberg, найбільше мільярдерів у США – 172, і вони додали до своїх капіталів 500 млрд доларів, зокрема засновник Facebook Марк Цукерберг - 27,3 млрд, а співзасновник Microsoft Білл Гейтс - 22,7 млрд.

Китай вийшов на друге місце з 54 мільярдерами.

Найбагатші росіяни наростили 51 млрд доларів, або 21% після значних збитків у попередні роки.

Читайте також: Найбагатшу жінку Росії оголосили у розшук

Водночас Bloomberg відзначає падіння особистих статків американського медіамагната Руперта Мердока приблизно на 10 млрд доларів після того, як доходи, отримані ним від продажу активів Fox компанії Walt Disney були розподілені між шістьма дітьми, що зробило мільярдерами кожного окремо.

Читайте також: Forbes назвав найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року

Серед нових мільярдерів у рейтингу – канадський поширювач слабоалкогольного напою White Claw Ентоні фон Мандл, який наростив свої статки до 3,6 млрд доларів, творець мережі постачання продуктів швидкого приготування Takeaway.com NV Джитс Гроєн (1,5 млрд) та родина продавців соєвого молока Ло в Гонконгу (1,5 млрд).