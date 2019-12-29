Найбагатшу жінку Росії оголосили у розшук
Рішення подати Олену Батуріну в розшук ухвалив 27 грудня суд у місті Еліста, пише РБК.
Кримінальну справу порушили за заявою Еренцена Манжеєва – фінансового керуючого у справі про банкрутство колишнього першого віцепрезидента компанії Inteco Віктора Батуріна, брата Олени Батуріної.
Судовий процес між братом та сестрою Батуріними відбувається в Австрії. Причиною стало те, що Сестра звільнила брата зі спільної компанії, а той вважає, що це відбулося неправомірно. Також чоловік заперечує заяву сестри про підробку ним додатку до договору від 2007 року про врегулювання взаємних претензій.
Батуріна заявила, що у Росії розслідують кримінальну справу щодо отримання доступу до її грошей завдяки підробленим документам. Манжеєв у відповідь заявив про наклеп.
Нагадаємо: 10 грудня стало відомо, що у віці 83 років помер ексмер Москви Юрій Лужков, який керував столицею Росії 18 років. Батуріна – його друга дружина Лужкова, стосунки вони оформили у 1991 році.
Фото: Андрій Ковальов для Forbes