Ексмер Москви Юрій Лужков, який обіймав цю посаду 18 років, помер на 84-му році життя.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оточення Лужкова.

«Юрій Михайлович помер на 84-му році життя. Він перебував у Європі. Поки більше нічого сказати не можу», — розповів співрозмовник.

Юрій Лужков був мером Москви з 1992 по 2010 рік. Завдяки адмінресурсу його дружина Олена Батуріна стала найбагатшою жінкою Росії.

У 1999-2000 роках Лужков разом з Євгеном Примаковим був жорстким критиком Бориса Єльцина і його «наступника» Володимира Путіна, однак, після перемоги Путіна на президентських виборах став його прихильником. Восени 2010 року Лужков був звільнений з поста мера Москви у зв'язку з втратою довіри президента Росії Д.А. Медведєва».

Щодо України Юрій Лужков займав проімперську позицію, заперечував приналежність Криму і Севастополя Україні і виступав проти ратифікації Держдумою великого Українсько-російського договору про взаємне визнання кордонів. Висловлював підтримку Віктора Януковича на виборах президента України у 2004 році.

У травні 2008 року Лужков заявив, що Севастополь має бути повернений Росії. СБУ прийняла рішення про безстрокову заборону на в'їзд Лужкова в країну. Після приходу до влади Януковича Лужкову дозволили в'їжджати в Україну.

17 березня 2014 року «за особистий внесок» в захоплення Криму Росією Лужков був нагороджений медаллю «За звільнення Криму і Севастополя».