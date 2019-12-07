Forbes назвав найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року

Американська співачка Тейлор Свіфт посіла перше місце в рейтингу найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року за версією журналу Forbes.

Список найбільш високооплачуваних музикантів року опублікували на сайті Forbes.

Тейлор Свіфт за рік заробила 185 мільйонів доларів, Каньє Вест, який зайняв другу сходинку рейтингу - 150 мільйонів. Третє місце - в Еда Ширана зі 110 мільйонами.

"З того часу, як Тейлор Свіфт і Каньє Вест десятиліття тому прославились на MTV Video Music Awards, вони змагаються за перше місце серед найбагатших музикантів", - зазначають у виданні.

На четвертому місці - каліфорнійський рок-гурт The Eagles (100 мільйонів доларів). На місце №5 претендує Елтон Джон, який зібрав 84 мільйони доларів у 2019 році в розпал прощального туру. Jay-Z і Beyoncé отримують шосте місце по 81 мільйоном доларів у кожного.

Восьме місце - Drake ($75 мільйонів), дев'яте у Diddy ($70 мільйонів), замикає десятку Metallica з $68.5 мільйона.

Загалом, 10 високооплачуваних музикантів у світі заробили трохи більш як 1 мільярда доларів США.

Для того, щоб скласти рейтинг, Forbes враховує дохід від гастролей, музики та іншого бізнесу. Не нараховується плата за агентів, менеджерів чи юристів.

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У списку 2019 року є дев'ять новачків, серед яких K-Pop супергрупа BTS (№ 15, 57 мільйонів доларів), співачка Аріана Гранде (№ 22, 48 мільйонів доларів) та тріо хіп-хопу Migos (№ 40, 36 мільйонів доларів).

Як повідомлялося, Тейлор Свіфт також посіла перше місце в топ-100 найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією журналу Forbes.