Модний дім Roberto Cavalli придбав мільярдер з Дубая

Новим власником італійського модного дому Roberto Cavalli став мільярдер з ОАЕ Хусейн Саджвані, який входить до списку найбагатших людей світу.

Про це повідомляє Arab News.

“Італійський модний дім Roberto Cavalli викупив голова DAMAC Properties, заснованої в Дубаї, Хуссейн Саджвані через свою приватну інвестиційну компанію Vision Investments (входить до групи DICO - ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Сума угоди не розкривається.

Чутки, що модний дім придбала компанія, яка базується у Дубаї, з’явилися ще у липні.

Раніше Roberto Cavalli належав італійській інвестиційній компанії Clessidra. Вона купила 90%-ву частку в модному будинку у 2015 році, за неофіційними даними, за 390 мільйонів євро. Ще 10% залишилося у самого дизайнера.

Новий власник модного дому висловив радість з приводу придбання марки Roberto Cavalli.

“DICO має довгу і плідну асоціацію з Roberto Cavalli, і я вважаю, що бренд перегукується з нашою ідеєю розкоші. Я радий повідомити, що операція була виконана швидко і ми забезпечимо стабільність в управлінні”, - заявив Саджвані.

Хусейн Саджвані - засновник і керівник девелоперської компанії Damac Properties. Бізнесмен займає 962 місце у світовому рейтингу мільярдерів Forbes. Його статки журнал оцінює в 1,9 мільярда доларів.