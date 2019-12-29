Docudays UA презентував перші в Україні мультфільми про кібербулінг

Всеукраїнська кампанія проти кібербулінгу Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA презентувала анімаційні ролики.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“Це документальні мультфільми, засновані на реальних історіях дітей, які змогли захиститися від онлайн-цькувань. Мета цих роликів - показати дітям, що вихід є. Якщо ти опинився в ситуації кібербулінгу, ніколи не треба соромитися звернутися по допомогу до дорослих, тому що ситуація може стати небезпечною. І ці історії яскраво це ілюструють”, – підкреслює директорка правозахисного департаменту Docudays UA Ксенія Шиманська.

Як зазначається, раніше Docudays UA спільно з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України та Громадською спілкою “УАнімА” провів Всеукраїнський конкурс для дітей “Кібербулінг. Як я перестав/перестала бути жертвою” і зібрав історії про те, як їм вдалося впоратися із цькуванням у мережі. А незалежне журі на конкурсній основі обрало режисерів, які з цих історій створили три документальні анімаційні ролики.

Своїми враженнями від роботи над роликом “Як я перестала бути жертвою” поділився режисер Денис Сполітак: “Коли отримав історію, я здивувався, тому що очікував на стандартну історію про булінг у школі. Але все виявилося складніше, хоча й цікавіше. До того ж з документальною анімацією я працював уперше”.

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Для режисерки, художниці-аніматорки Діани Денис тема кібербулінгу дуже близька, бо їй лише 20 років, вона сама ще недавно була підлітком і спостерігала випадки цькувань в онлайні. Своїм роликом “Mr. Nox” Діана закликає не ігнорувати погрози в онлайні.

Художниця-аніматорка Тереза Яковина та режисер Юрій Юдін вмістили в ролик три історії про кібербулінг свого головного героя й автора, 16-річного Дмитра Федоренка.

“Ми дуже злагоджено співпрацювали з героєм мультфільму. Він нас надихав”, – говорить Юрій. Дмитро написав для мультфільму реп і начитав його.

Перші українські антикібербулінгові мультфільми можна переглядати разом з дитиною вдома й говорити про правила безпеки в онлайні. Також експерт(к)и Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA радять показувати ці ролики в школах з навчальною метою. Для цього до них створено сценарій обговорення.

Зазначається, що ролики зі сценарієм для обговорення буде зручно використовувати вчителям, соціальним працівникам, психологам, шкільним офіцерам поліції, інспекторам ювенальної превенції, батькам школярів та всім, хто хоче захистити дітей від кібербулінгу.