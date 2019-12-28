Уряд змінив порядок використання коштів для підтримки кіно

Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України.

"З прийняттям постанови створено правові підстави для використання бюджетних коштів на державну підтримку кінематографії у нових формах (кешрібейти іноземним суб’єктам кінематографії, заходи кінокомісій з промоції локацій України тощо) та виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Держкіно може передбачати у договорах про надання державної підтримки можливість здійснення попередньої оплати на строк не більше 12 місяців протягом поточного та наступного бюджетного періоду, раніше було не більше 6 місяців.

Також постановою визначено розмір та порядок справляння плати суб’єктами індустрії за розгляд заяв на отримання субсидій. Так, розмір компенсації складатиме: на виробництво фільму (ігрового, анімаційного тощо) обсягом до 80% загальної кошторисної вартості; на виробництво телевізійного фільму, телевізійного серіалу - обсягом до 50% загальної кошторисної вартості; для повернення частини кваліфікованих витрат (кешрібейти), здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві фільму в Україні.

Як повідомляють в МКМС, за розгляд заяв про надання державної підтримки на глядацьке кіно, серіали, а також виплати cash rebates, заявниками буде справлятися плата до державного бюджету у розмірі 12 612 гривень для кіно і серіалів та 21 020 гривень для cash rebates.

Зазначається, що збір такої плати сприятиме збільшенню доходів спеціального фонду держбюджету, які спрямовуватимуться на державну підтримку кінематографії.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні” щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні”.