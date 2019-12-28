Держкіно повністю профінансує короткометражний дебют “Паперушка”

Держкіно України уклало договір з ТОВ “Сучасне українське кіно” про надання державної підтримки на створення короткометражної драми “Паперушка”.

Як повідомляє Держкіно, підтримка розміром 1 млн 208 тис. 604,9 грн становить 100% загальної вартості виробництва фільму.

“Кінопроєкт короткометражної драми “Паперушка” є одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Лілія Остапович, фільм стане її дебютною роботою. Продюсер – Валерія Сочивець”, - ідеться в повідомленні.

За сюжетом дівчина Іва приїздить до батьків у гірську провінцію, де все їй нагадує про Бориса, котрий уже має сім’ю. Переступивши через моральні принципи, дівчина наважується запросити своє перше кохання на таємне побачення, яке невідомо чим завершиться.

Прем’єра фільму в Україні планується у 2020 році.