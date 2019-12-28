Столичний ”Жовтень” покаже найкращі світові кінохіти 2019 року

Покази проєкту “Найкращі арт-фільми року” стартували в столичному кінотеатрі “Жовтень”.

Про це повідомляє кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

“Покази триватимуть до 22 січня 2020 року, і глядачі зможуть ще раз оцінити найгучніші релізи, які компанія Arthouse Traffic випускала в прокат у 2019-му. На великому екрані знову покажуть фільми-призери Берлінського та Каннського кінофестивалів, а також глядацькі хіти”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, добірка включає фільми, що стали подією для глядачів усього світу. На екрани повертається головний фестивальний хіт цього року – лауреат “Золотої пальмової гілки”, сатиричний корейський трилер “Паразити”. Стрічка Пон Джун Хо побудована навколо сім'ї чотирьох безробітних, чиє життя не обіцяє їм райдужних перспектив. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. Зараз “Паразити” претендують на здобуття премії “Золотий глобус” як найкращий іншомовний фільм.

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Повернеться на великий екран роуд-муві “Зелена книга”, відзначена преміями “Оскар” та “Золотий глобус” за найкращі фільм, оригінальний сценарій та чоловічу роль другого плану (Махершала Алі). Фільм Пітера Фареллі заснований на історії реальної дружби: за сюжетом, простого вишибайла наймають як водія на час туру одного з найкращих піаністів світу – афроамериканця – півднем США, де панують расистські погляди. У поїздці вони користуються “Зеленою книгою”, що містить інформацію про безпечні місця для чорношкірих. Ця подорож відкриє двом різним героям очі на світ і змінить їхні життя.

Глядачі матимуть змогу знову оцінити і головний український фестивальний фільм року - драму “Додому” Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Світова прем’єра фільму відбулася у конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю. В Україні фільм було відзначено Гран-прі Одеського кінофестивалю – “Золотим Дюком”, який присуджується за результатами глядацького голосування, а також Національною премією кінокритиків України “Кіноколо” за найкращі фільм, режисуру та чоловічу роль (Ахтем Сеітаблаєв).

До програми увійшли також знакові фестивальні прем'єри цього року. Драматичний трилер “Усі знають” Асгара Фархаді відкривав Каннський кінофестиваль та претендував на здобуття “Золотої пальмової гілки”. Драма “З божої волі” Франсуа Озона, заснована на реальній історії скандалу в католицькій церкві, була відзначена “Срібним ведмедем” Берлінського кінофестивалю.

Серед “Найкращих арт-фільмів року” і хіти прокату – біографічна трагікомедія “Сільвіо та інші” Паоло Соррентіно, стильний трилер “Янгол” Луїса Ортеги та еротична мелодрама “Полуничка” Лу Жене.

Для аудиторії молодшого віку пропонується стрічка з програми “Чілдрен Кінофесту” – британський сімейний фільм “Зоопарк” Коліна МакАйвора, який розповідає історію порятунку тварин із зоопарку Белфаста у часи Другої світової війни.

На глядачів також чекає документальне кіно “Капітал у XXI столітті” – екранізація однойменного нон-фікшен бестселера французького економіста Томи Пікетті.

Покази проходять мовою оригіналу з субтитрами, а також в українській озвучці.