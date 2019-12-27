Держкіно профінансує фільм про червоний терор 1937 року

Держкіно України уклало договір з ТОВ “РРП ГРУП” про надання державної підтримки на створення фільму “1937. Червоний терор”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 2 млн 293 тис. 728 грн становить 100% загальної вартості виробництва фільму.

“У цьому фільмі йдеться про найжахливіший період в історії України під владою Росії – часи червоного терору. 1937 рік вважається піком репресій”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт просвітницької документальної стрічки “1937. Червоний терор” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Володимир Рибась. Автор сценарію – Ілларіон Павлюк. Продюсер – Олег Рогожа.

Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.

Фото: uk.wikipedia.org