30 рекордів: в Україні 2019 рік став найтеплішим за всю історію спостережень

Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го. Цьорічна середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С.

Перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом року температурні рекорди було побито більш як 30 разів, інколи на 2,0—2,5°С, додають метеорологи.

З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3°С, що значно більше, ніж на земній кулі. Нині температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX ст. в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті.

2019-й виявився доволі скупим на опади — їх випало лише три чверті норми. Це, звісно, позначилося на наших річках і не лише на наших. На більшій частині Європи водність річок зменшилася. Знизився і рівень в озерах. Для України, водні ресурси якої порівняно невеликі, це тривожний сигнал і стимул для водоощадних заходів.

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Метеорологи застерігають, що природна сфера хоч і піддається людині, але залишається такою, що з нею не можна не рахуватися.

"Насамперед потрібен належний моніторинг. Необхідне сучасне обладнання, яке, на жаль, коштує недешево. Ці питання має вирішувати відповідний державний орган, який було створено ще в 1921 році. Але 2011-го Державну гідрометслужбу було ліквідовано, точніше, її понизили до рівня управління у складі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тож нині в управління немає навіть власної печатки. Відповідно різко зменшилася здатність самостійно вирішувати нагальні питання. Наслідок — відставання від сусідніх країн Європейського Союзу, що дедалі зростає. Сподіваємося, що в новому році Державну гідрометслужбу буде відновлено, а якщо не в новому, то принаймні до 100-річчя її створення", - зазначається в повідомленні.

За прогнозом метеорологів, 28-29 грудня таки має засніжити - тож на Новий рік трохи снігу буде.