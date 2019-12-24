Тепла ніч у Києві побила рекорд за всю історію спостережень

У столиці України ніч на 24 грудня виявилася найтеплішою за 139 років спостережень.

Про це Укрінформу повідомили у вівторок, 24 грудня, у пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура 23 грудня становила +8 °С, що на 0,5 °С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі середини жовтня.

"Ніч на 24 грудня у Києві виявилася найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +5,7 °С, що на 0,9 °С, тепліше, ніж це було у 2015 році", - додали в обсерваторії.

Водночас там зазначили, що незважаючи на надзвичайно теплу другу половину грудня, він все ж таки поступається за кількістю температурних рекордів грудню 2015 року, в якому їх було 20.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 грудня у Києві після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2015 році і становило +10,2°С.