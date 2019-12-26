Дві ночі поспіль Київ б'є температурні рекорди

У Києві дві ночі поспіль, за даними спостережень, виявились найтепліші за 139 років.

Про це у четвер повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 25 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стовпчик термометра вночі не опустився нижче +4,4°С, що на 0,6°С тепліше, ніж це було у 2014 році.

Варто зазначити, це вже 9 температурних рекордів у грудні.

Як повідомлялося, ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +5,7°С, що на 0,9°С тепліше ніж це було у 2015 році.